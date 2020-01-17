شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر التنمية المستدامة: مشروعات لمكافحة الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الأقصر، مساء الخميس، انطلاق فعاليات مؤتمر الأورمان الأول للتنمية المستدامة، فى احتفالية غلب عليها الطابع الفرعونى، بساحة معبد الأقصر، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير محمد حجازى، نائبًا عن اللواء محمود الشعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمد عبدالقادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، نائبًا عن المحافظ المستشار مصطفى ألهم، وعدد من الخبراء العالميين، وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية وعربية وإقليمية وعالمية.

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وقالت وزيرة الهجرة، فى كلمتها بافتتاح المؤتمر، إن هناك عددًا كبيرًا من المبادرات مع منظمات المجتمع المدنى لخدمة المجتمع، وتم عمل عدة مبادرات مع وزارة التضامن لدعم المرأة، مشددة على أن المجتمع يحتاج إلى تكاتف الجميع، والاشتراك فى مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدة أنه يتم ربط العاملين بالخارج مع كل هذه المبادرات التى تتم على أرض الواقع. واستعرضت الوزيرة بعض أنشطة الوزارة، التى قامت بها فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتى تمثلت فى الشراكات التى قامت بها الوزارة مع منظمات المجتمع المدنى، حيث تم التعاون فى مشروعات تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب فى إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للوزارة بإطلاق مبادرة توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية باسم «مراكب النجاة»، هو حفاظ على النجاح الذى تحقق منذ عام ٢٠١٦، إذ لم يخرج فيه مركب واحد بشكل غير شرعى، وهو ما يمثل نجاحا للدولة كلها بكل قطاعاتها، ولهذا سعت الوزارة إلى الحفاظ على هذا النجاح من خلال وضع استراتيجية للحملة، يتم فيها التعاون مع الوزارات المعنية، ومنها التربية والتعليم، والتضامن، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والقوى العاملة، إضافة إلى الدور المحورى لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى تدريب وتأهيل الشباب وفقًا لمتطلبات أسواق العمل الأوروبية. وأوضحت أن الوزارة نظمت مائدة مستديرة، شاركت فيها أكثر من ٤٠ جمعية، من بينها جمعية الأورمان، مشيرة إلى أن الوزارة أولت اهتماما خاصا بملف أبناء الجيلين الثانى والثالث، كما أبرمت بروتوكول مع مؤسسة نهضة مصر للنشر لإطلاق مبادرة «اتكلم مصرى»، كما تتعاون مع شركات خاصة، مثل «ويل سبرينج»، المتخصصة فى تنظيم معسكرات للأطفال المصريين بالخارج، لتعليمهم لغتهم وربطهم بثقافتهم وهويتهم العربية، لأنهم خير سفراء لمصر فى الخارج. وأكدت «مكرم» أن وزارة الهجرة أسست مؤسسة «مصر تستطيع» لتتولى إعداد وتنظيم مؤتمرات «مصر تستطيع»، والذى نظمت الوزارة منها حتى الآن 5 نسخ، موضحة أن الهدف من هذه المؤسسة وهذه المؤتمرات ضمان استدامة التواصل مع الخبراء المصريين بالخارج، ومستثمريها لربطهم بخطط التنمية المستدامة التى تعكف عليها الدولة.

وعبرت وزيرة البيئة عن سعادتها بإقامة المؤتمر فى موقع تاريخى كمعبد الأقصر، الذى يدل على الوعى بهذه المفاهيم، ولذا سجل الفراعنة حضارة عريقة على جدران معبد الأقصر. وأشارت إلى أن الاستدامة أحد أهم أهداف الأمم المتحدة، لافتة إلى أن وزارة البيئة تعتبر الاستدامة عاملًا مساعدًا للتنمية، وأعطت نماذج من ملفات الوزارة وربطها بأهداف التنمية المستدامة الأممية، مثل السحابة السوداء، مشيرة إلى الدور المهم للشراكات لمنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى حملات البيئة، وأبرزها الحملة الأخيرة برعاية رئيس الجمهورية «اتحضر للأخضر». وقال مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه نائبه محمد عبدالقادر، إن الدولة حريصة على وضع استراتيجياتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، ممثلة فى رؤية مصر 2030، من خلال شراكة فعالة تجمع القطاع الحكومى مع قطاعات المجتمع المدنى والخاص، لضمان الاستفادة لكل الأطراف من ثمار هذه التنمية، مشيرًا إلى سعى الدولة المصرية لتكثيف الاستثمارات العامة فى ضوء الاهتمام والأولوية لتحقيق التنمية المتوازنة والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن المصرى.

وأضاف أن تحقيق التنمية الشاملة يعد مسؤولية جماعية، تتطلب مسيرة طويلة من العمل الجاد والمخلص، تتضافر من خلاله جهود شركاء الوطن وتكثيف التعاون وتبادل الخبرات والتجارب.