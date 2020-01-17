شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة انتخابات البيطريين: إعلان الكشوف النهائية للمرشحين خلال 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور البدرى ضيف، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، أن اللجنة ستجتمع صباح اليوم، مع المستشارين القانونيين للنقابة، للنظر في أوراق المرشحين بعد غلق باب الطعون، تمهيدا لإعلان الكشوف النهائية خلال ١٠ أيام.

وتابع: «والإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين سيكون بعد نظر مستشاروا مجلس الدولة في الأوراق، عقب غلق باب التنازلات والطعون والاعتراضات أول أمس الخميس».

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وأضاف ضيف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن اللجنة قررت ان يكون فتح المظاريف في الاجتماع المقرر له يوم السبت حتى يكون النظر في الطعون والاعتراضات والتنازلات على مرأى ومسمع من جميع الأعضاء.

وأوضح أن كل الطعون والاعتراضات سيتم النظر فيها من اللجنة للبت فيها، وبالنسبة للتنازلات فلن يتم النظر إلا للتنازلات التي تم تسليمها باليد منعا لأي تلاعب بالاوراق، مع استثناء محافظة شمال سيناء، فيمكن قبول التنازل عن طريق أي وسيلة من الوسائل المعتمدة، نظرا للظروف الأمنية بها.

وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء البيطريين، إن الخميس الماضي، 16 يناير 2020، هو آخر أيام تلقى الطعون والتظلمات والاعتراضات والتنازلات، بين المرشحين، وذلك عقب تخصيص 7 أيام عمل من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة، لتلقى الطلبات، وإعلان اللجنة الكشوف المبدئية للمرشحين على كل المستويات النقابية.

وأوضحت لجنة الإشراف على الانتخابات، برئاسة البدري ضيف وكيل مجلس النقابة، وعضوية الدكتور محمد القرش، الدكتور محمود عفيفي، والدكتور عبير موافى، ومحسن البوشي، إنه من المقرر أن يتم فحص كل طلبات الطعون والتنازلات، تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين، لإجراء الانتخابات يوم 27 مارس 2020.