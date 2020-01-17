شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد شارع سليمان أباظة تمهيدا لتطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة اليوم الجمعة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع سليمان أباظة بحي الدقي، حيث حرص محافظ الجيزة علي الاستماع الي مقترحات المواطنين لمراعاتها أثناء تنفيذ أعمال التطوير اضافة الي ابرز المشكلات التى تواجههم للتوجيه بحلها .

رافق محافظ الجيزة خلال جولته المهندس أيمن عتريس ، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء أحمد عبد الفتاح ، رئيس حي الدقي و شفيق جلال ، رئيس هيئة النظافة والتجميل .

يذكر ان محافظ الجيزة يقوم دوريا يوم الجمعة بجولة تفقدية لعدد من المناطق بقطاعات المحافظة للوقوف علي حالة النظافة والاشغالات والخدمات التي تقدم للمواطنين .

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كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد أعمال التطوير الجارية بطريق ترعة المريوطية ومحيطها من الجانبين على طول خط سير شمل قطاعات حى الطالبية وقرى مراكز ومدن أبوالنمرس والبدرشين للوقوف على نسب الإنتهاء من الأعمال، وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية والعمرانية باتخاذ كافة الإجراءات نحو تحسين الصورة البصرية لشارع الهرم باعتباره أحد المحاور الهامة المؤدية للمناطق الأثرية مشدداً على رئيس حى الهرم بالتنسيق مع ملاك الأراضى والمنشأت الخاصة بإزالة الأسوار المعدنية التالفة والمطلة على الشارع بضرورة استبدالها بأسوار خرسانية يراعى فيها المظهر الجمالى والذى يتناسب مع مكانة المنطقة اضافة الى تكثيف حملات التجريد ورفع الأتربة أعلى الطريق الدائرى وبالمطالع والمنازل وترميم الحواجز واستبدال المتهالك منها .

وشدد راشد، على رئيس حى الطالبية بتطوير منزل الطريق الدائرى المؤدى لترعة المريوطية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة تغطية جزء مكشوف من مصرف اللبينى أسفل المنزل وإنشاء حديقة به بعد الإنتهاء من أعمال التغطية لإبراز المظهر الحضارى له كونه أحد المحاور المؤدية للمناطق الاثرية، كما وجه راشد رؤساء مراكز ومدن البدرشين وأبوالنمرس بالتنسيق مع مختلف الجهات لرفع كفاءة الطريق على إمتداد ترعة المريوطية ومد الأسوار وتنسيقها لتجنب سقوط السيارات بالترعة وصيانة أعمدة الإنارة وغلق أكشاك وغرف الكهرباء وتطوير مداخل القرى ورفع المخلفات وتجمعات القمامة بمناطق التجمعات السكنية اضافة الى تحرير محاضر بيئية على المنشآت التى تلقى بالمخلفات بالترعة .