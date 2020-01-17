شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس غدًا.. أمطار ورياح واضطراب بالملاحة وذروة الموجة بالعاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض البلاد لموجة من الطقس السئ، حيث شهدت أغلب أنحاء الجمهورية أمطار غزيرة امتدت لمناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى، وسط توقعات لخبراء هيئة الأرصاد باستمرار الموجة حتى صباح الأحد المقبل، فيما رفعت كافة المحافظات حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار، مع تحذيرات من استمرار ذروة الموجة اليوم وغدًا السبت على القاهرة.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس غدا السبت ذروة الموجة السيئة التى تشهدها البلاد، فى نقاط مبسطة كما يلى:

- توقعات بأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة

- الأمطار ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إلى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ

- اﻟﻄﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ

- اﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

- اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮالأﺣﻤﺮ وﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة

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- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة بسانت كاترين العظمى 15 درجة والصغرى 04 درجة.

وناشد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء خاصة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من موجة طقس سيء تتعرض لها البلاد منذ أمس الخميس ولمدة 72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يصل لـ6 درجات، ونشاط للرياح تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية وتزيد احساسنا ببرودة الطقس، مع فرص لسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية تمتد للعاصمة.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية يستمر حتى السبت وانخفاض فى درجات الحرارة عن اليوم الأربعاء بمعدل 3 لـ 6 درجات، مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية من متوسطة لغزيرة وتمتد لمناطق من الوجه البحرى والقاهرة من خفيفة لمتوسطة وذلك خلال الـ72 ساعة المقبلة.