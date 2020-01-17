شكرا لقرائتكم خبر عن عزل شيخ صيادي بحيرة إدكو في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية، عزل شيخ الصيادين ببحيرة إدكو في محافظة البحيرة.

وجاء في نص القرار الذي حمل رقم 5 لسنة 2020 أنه «بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الجمهورى رقم 190 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمعدل بالقرار رقم 395 لسنة 1985، وعلى القرار الجمهورى رقم 465 بشأن لسنة 1983 بشأن تحديد المسطحات المائية التي تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والإشراف على قوانين الصيد بها، وعلى قرار الهيئة رقم 208 لسنة 2004 بشأن تعيين مشايخ الصيادين، وبعد مذكرة الإدارة المركزية بالهيئة لشؤون المناطق وعلى موافقتنا، تقرر إنهاء خدمة «ح .ن» شيخ صيادي إدكو، وعلى جميع الجهات تنفيذ القرار كل فيما يخصه».

وجاء القرار بعد عدة شكاوى من جميعات الصيادين العاملة في نطاق بحيرة إدكو للهيئة يشكون فيها تضررهم من شيخ الصيادين، وهو الأمر الذي دفع الإدارة المركزية لشؤون المناطق بالهيئة العامة للثروة السمكية برفع مذكرة لرئيس الهيئة لطلب عزل المذكور.