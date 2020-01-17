شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن الشيخ زويد ورفح بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انقطع التيار الكهربائي عن مدينتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، بسبب عطل في الخط الرئيسي المغذي للمنطقة بسبب الأمطار التي هطلت على المحافظة. وقالت مصادر بشركة الكهرباء بشمال سيناء، إنه سيتم إعادة التيار الكهربائي بعد إصلاح عطل في الخط المغذي للمنطقة وهو بجهد «22 ك.ف» ويقوم بنقل الكهرباء من العريش وحتى محطة الكهرباء بالشيخ زويد، بمسافة نحو 35 كيلومترًا. وتشهد محافظة شمال سيناء انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة وموجة من البرودة الشديدة والأمطار الغزيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع الكهرباء عن الشيخ زويد ورفح بسبب الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.