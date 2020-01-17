شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تُلبي التماس أسرة طفل وتُجري جراحة دقيقة له بمستشفى الشرطة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية، وجه وزير الداخلية، باستقبال الطفل يسرى عزت- يبلغ من العمر 11 عاماً، بمستشفى الشرطة بالعجوزة، والذى يحتاج لإجراء عملية جراحية دقيقة بالساق، وذلك استجابةً لملتمس أسرة الطفل بمساعدتها في تلقيه العلاج وإجراء الجراحة داخل مستشفى الشرطة.

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تم استقبال الطفل بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم عرضه على الأطباء المتخصصين، وإجراء الفحوصات اللازمة له، وقد تم إجراء الجراحة اللازمة للطفل، وخضع للمتابعة الطبية بالمستشفى إلى أن استقرت حالته.

وقد لاقى ذلك استحسان أهلية الطفل الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسهم وتوفير الرعاية الطبية لنجلهم.