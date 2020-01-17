شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يلبى التماس أهالي طفلين بإجراء عمليتي زرع أجهزة سمعية لهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية ، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات لاحتياجها إلى أجهزة سمعية وسماعات طبية، بالتنسيق بين قطاعى حقوق الإنسان والخدمات الطبية.

تم استقبال الطفلة بمستشفى الشرطة بالعجوزة وتم عرضها على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير الأجهزة السمعية والسماعات الطبية لها دون تحمل أهليتها أي نفقات.

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من ناحية أخرى وفى ذات السياق، وافق وزير الداخلية على تلبية التماس أحد المواطنين (عامل) مقيم بمحافظة الشرقية، مساعدته فى إجراء عملية زرع قوقعة سمعية لنجله البالغ من العمر 7 سنوات.

تم تقديم الدعم الطبى اللازم للطفل بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية وتحدد موعد إجراء العملية المشار إليها.

وقد تم إيفاد مأمورية إلى محل إقامة الطفل المذكور واصطحابه إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وإيداعه به لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء عملية زرع قوقعة سمعية.

وقد لاقى ذلك استحسان أهلية الطفلين الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة وتوفير الأجهزة اللازمة للطفلين.