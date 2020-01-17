شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ما كتبته طبيبة المنيا الثالثة قبل الحادث بدقائق: «يكش الوزارة تكون مبسوطة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لحقت «نورا كمال».. ذات الـ27 ربيعا، الجمعة، متأثرة بإصابتها في حادث «حافلة طبيبات المنيا»، بصديقتيها رانيا وسماح عند ربهم.

وعبر صفحتها على «فيس بوك» كتبت نورا وهي تستقل «ميكروباص» الموت، قبل الحادث بدقائق معدودة وبالتحديد في الرابعة و35 دقيقة صباح الأربعاء، منشورا قالت فيه: «أدينا صاحيين الفجر رايحين نحضر مؤتمر عشان حملة صحة المرأه يكش (يارب) الوزارة تكون مبسوطة ودا إيمانا مننا بأهمية المؤتمر مش عشان خايفين ينقلونا برة الإدارة الصحية والمؤتمر لازم يتعمل ف القاهرة عشان الـWHO ــ أي منظمة الصحة العالميةــ متقولش علينا حاجة.. والله الموفق والمستعان.. اللهم أنت الصاحب في السفر».

الطبيبة الشهيدة نورا كمال

ونورا من أبناء مركز سمالوط شمال المنيا، ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل دقائق داخل مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، إذ كانت ترقد بالعناية المركزة تصارع الموت، وقبل وفاتها، خلال يوم ونصف فقط، وقت خضوعها للعلاج في محاولة لإنقاذ حياتها، اكتظت صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» بمئات «البوستات» من زملائها وأصدقائها يدعون لها بالشفاء العاجل وكان منها: «يا رب تقومي بالسلامه يا نورا.. يا رب معجزة.. يا رب تشفيها وترجعها لينا.. يا رب نسألك باسمك الشافي أن تشفيها.. يا قادر على كل شيء ردها إلينا يا رب».

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وعقب إعلان وفاتها كتب أصدقاؤها «يا وجع القلب عليكي يا غالية هتوحشينا أوي».

وقال شقيقها محمود كمال إن «نورا» كانت تعاني من نزيف، وكسر في الفخد، وإنه عقب مرور ساعات على سفرها برفقة زميلاتها لحضور تدريب خاص بحملة سرطان الثدي بالقاهرة، علموا بالواقعة من خلال صفحات «الفيس بوك»، وعلى الفور توجه إلى المستشفى ووجدها في حالة نزيف جرت السيطرة عليه.

وتوفي 3 طبيبات، وأصيب 11 آخرون من أبناء المنيا، الأربعاء الماضي، في حادث تصادم سيارتين، عند مدخل بوابة الكريمات بزمام محافظة الجيزة.

المتوفون والمصابون كانوا في طريقهم لحضور دورة تدريبية بالمعهد القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة، واصطدمت سيارتهم بأخرى.