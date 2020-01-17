شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم الحريري يقدم استجوابًا برلمانيًا لوزير قطاع الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المهندس هيثم أبوالعز الحريري، عضو مجلس النواب، استجوابا إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، بشأن إعادة هيكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية.

وقال النائب في استجوابه: لماذا لم يتم تفعيل قرارات الجمعيات العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 22 /10 /2017 / 26 /4 /2018 و3 /3 /2019 الخاصة باتخاذ الإجراءات التنفيذية لإعادة هيكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية وفقا لآخر دراسة أجريت للشركة من قبل شركة المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بناء على العقد المبرم في 20/4 /2015 بين المجموعة الاقتصادية والشركة القابضة للنقل البحري والبري.