شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوقاف الإسكندرية يرأس قافلة دعوية لرصد المخالفات بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في مديرية أوقاف الإسكندرية، إن المديرية تشهد حراكاً دعوياً كبيراً حيث توجهت قافلة دعوية كبرى إلى إدارة شرق، الجمعة، تشمل دعاة وتفتيشا على رأسها الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى، مدير المتابعة، وعدد من مديرى الإدارات الفرعية ومفتشى المتابعة لمتابعة المساجد والاطمئنان على إقامة الشعائر ورصد أي مخالفات تخل بانتظام سير العمل الدعوى.

وأضاف أنه تم المرور على مناطق عديدة بالإدارة منها (الإبراهيمية ـ سموحة ـ سيدى جابر ـ عزبة سعد ـ حجر النواتية ـ الظاهرية ـ شارع وينجد ـ أبو سليمان ـ الترعة المردومة فيكتوريا ـ الساعة ـ شارع بور سعيد).

ولفت إلى أنه ألقى خطبة الجمعة في مسجد سيدى جابر تحت عنون «الآداب العامة للمجتمع وأثرها في رقيه ونهضته» مؤكدا ان الاسلام جاء ليربى الناس على جميل الآداب ومحمود الصفات، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله «إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق».