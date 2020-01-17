شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب أطباء المنيا: ارتفاع عدد ضحايا «حادث الطبيبات» لأربعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ناصر زغلول، نقيب أطباء المنيا: لفظت الجمعة الطبيبة نورا كمال عبداللطيف أنفاسها الأخيرة داخل معهد ناصر متأثرة بكسر في الحوض ونزيف داخلي، ليرتفع عدد ضحايا حادث الطبيبات المتدربات لأربعة بينهن ٣ طبيبات وسائق الميكروباص، مؤكدا أنه تم تشييع جثمان الطبيبة بمسقط رأسها بمركز سمالوط ودفن بمقابر الأسرة.

وأضاف «زغلول»، في تصريحات صحفية، أن هناك تنسيقا مع النقابة العامة لتقديم بلاغ للنائب العام يتضمن التحقيق في نقل طبيبات من المنيا للقاهرة للتدريب، ووقوع الحادث، وأيضا بلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية.

وطالب «زغلول» أجهزة الصحافة والإعلام، ومؤسسات الدولة القضائية بدعم النقابة وأسر الضحايا للحصول على حقوقهم.