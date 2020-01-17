شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طبيبة ثالثة لتلحق بزميلتيها شهيدتي «حادث طبيبات المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء وفاة الطبيبة نورا كمال عبداللطيف، متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ نتيجة الحادث المروع لطبيبات المنيا الذي وقع صباح أمس الأول، حيث لحقت بزميلتيها الشهيدتين رانيا محرم محمد، وسماح نبيل عوض.

وقدمت النقابة ببالغ الحزن والأسى لأسرة الطبيبة نورا كمال ولكافة شباب الأطباء خالص التعازي الحارة وتدعو الله بالشفاء لباقى المصابات.

ويؤكد مجلس النقابة- الذي وصله خبر وفاة الطبيبة الثالثة أثناء انعقاده لمناقشة آثار الحادث وكيفية مواجهة المتسببين فيه- أن النقابة لن تترك حق الطبيبات الذي أهدر حياتهم التعنت والقهر والتعسف الإداري.

كانت الدكتورة نورا كمال في حالة حرجة بالعناية المركزة بمعهد ناصر منذ الحادث، إذ كانت تعاني من نزيف بالمخ أسفل الجافية وكسر بالحوض والفخذ اليسرى، وفقًا للتقرير الطبي الصادر عن معهد ناصر.

في سياق متصل، شيع الآلاف من أهالي مدينة المنيا إحدى شهيدات حادث طبيبات المنيا، الذي أطلق عليهن «شهيدات مهنة الطب»، الراحلة «رانيا محرم محمد».

Advertisements

خرجت الجنازة من مسجد جمعية الشبان المسلمين بوسط مدينة المنيا.

وأكد عدد من مشيعي الجنازة وزملاء الشهيدة أنها كانت قمة في الالتزام في عملها وخلقها وطيلة فترة دراستها بكلية كانت متفوقة ومحبوبة.

كانت الدكتورة رانيا تجهز لزفافها خلال الأشهر المقبلة، حيث إنها مخطوبة حديثا، ولكن الموت لم يمهلها الفرحة، وأصبحت عروس الجنة.

ونعت كليتا التربية والتربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا، الشهيدة،حيث إن والدتها الدكتورة مديحة فرغلي، الأستاذ بقسم المناهج.

وطالب أهالي المنيا وأطباؤها بالتحقيق الفوري مع كل مسؤول متسبب في الحادث، خاصة بعد تواتر أنباء حول إبلاغهن بموعد التدريب قبلها بيوم ونصف فقط، من انعقاده بالقاهرة، الأمر الذي يصعب عليهن حجز تذاكر قطارات حتى يكون سفرهن أكثر أمانا، مما دفعهن إلى السفر بسيارة ميكروباص وإلا التعرض للتحقيق.

كانت وزارة الصحة أعلنت عن وقوع حادث سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجه عدد من الطبيبات للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017، ونتج عن ذلك وقوع وفيات ومصابين.

وذكر بيان الوزارة أنه تم نقل المصابين إلى معهد ناصر لتلقى الرعاية الطبية الكاملة، وأن الوزيرة وجهت بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطباء المصابين بالمستشفيات، كما تم توفير كافة المستلزمات الطبية وأكياس الدم.