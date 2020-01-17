شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الأمم المتحدة: مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا بنسبة 5.5 % خلال 2019.

الأمم المتحدة: مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا بنسبة 5.5 % خلال 2019

القوى العاملة: 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

الإسكان تبدأ الاستعلام عن الحاجزين بالإعلان 12 بـ"الإسكان الاجتماعى"

نقابة الأطباء تعلن وفاة ثالث طبيبة من ضحايا حادث المنيا Advertisements

وزيرة التضامن توجه بتقديم الرعاية للطفلة فاطمة بعد تعرضها لتعذيب

الجيش التونسى: طائرات بدون طيار تحلق في ليبيا قرب الحدود مع تونس

الخزانة البريطانية تدرج حزب الله بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية

أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة.. والأرصاد تحذر: ذروة الموجة اليوم وغدا

فيديو.. بادجى فى أول لقاء: فخور بانضمامى لنادى القرن.. وطموحى بلا حدود

فيديو وصور.. منتخب السيدات يخسر أمام المغرب 3 / 5 فى التصفيات الأفريقية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.