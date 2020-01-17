شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة يوسف أحمد ديدات متأثرا بجراحه بعد اطلاق النار عليه فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة iol الجنوب أفريقية وفاة الباحث والناشط المسلم البارز يوسف ديدات ، نجل الداعية أحمد ديدات ، اليوم الجمعة ، بعد اطلاق مسلحون مجهولون النار على رأسه خارج محكمة الصلح فى فيرولام أول أمس الأربعاء .
وقال ابنه ريس ديدات ، إن العائلة والأصدقاء كانوا بجوراه عندما توفي بهدوء الساعة 2.40 مساء، وجميعنا نمتن للدعم الذى تلقيناه من الأصدقاء والمجتمع .. رحمه الله في سلام."
وكانت صحيفة "إندبندنت أونلاين"، قد ذكرت مساء الأربعاء، أن يوسف أحمد ديدات ، تعرض لإطلاق نار من مجهول بينما كان فى طريقه برفقة زوجته بإتجاه محكمة الأسرة في فيرولام ، فيما قالت الشرطة، إن الدافع وراء إطلاق النار غير معروف ولا يزال المشتبه به هاربًا ، مشيرة الى أن يوسف أحمد ديدات "أصيب بطلقة واحدة في رأسه".
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