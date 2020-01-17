شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. نقابة الأطباء تعلن وفاة ثالث طبيبة من ضحايا حادث المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، نقابة الأطباء تعلن وفاة ثالث طبيبة من ضحايا حادث المنيا، حيث أعلنت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء وفاة الطبيبة نورا كمال، إحدى الطبيبات المصابات جراء حادث المنيا، اليوم الجمعة، معربة عن خالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة، ولكل شباب الأطباء، موجهة تعازيها الحارة، داعية أن يخرج باقي المصابين سالمين ويتم شفاؤهم على خير.



سكن موظفى وزارات العاصمة الإداراية من كلام على الورق لحقيقة سكن موظفى وزارات العاصمة الإداراية من كلام على الورق لحقيقة

ينشر ”الخليج 365” أول فيديو لأول وحدة سكنية بمشروع سكن مصر المخصص لموظفى وزارات العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم الانتهاء منها بالكامل، وذلك استعدادا للانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات وتسليمها للوزارات اعتبارا من شهر مارس المقبل.



الجيش التونسى: طائرات بدون طيار تحلق في ليبيا قرب الحدود مع تونس الجيش التونسى: طائرات بدون طيار تحلق في ليبيا قرب الحدود مع تونس

أكدت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة، تحليق طائرات بدون طيار "درونز" داخل ليبيا على الحدود التونسية، مشيرة إلى جاهزية الجيش التونسي واستعداده للاشتباك المباشر مع أي جسم مشبوه.



محافظة القاهرة: افتتاح قصر البارون بعد انتهاء ترميمه خلال أيام.. صور محافظة القاهرة: افتتاح قصر البارون بعد انتهاء ترميمه خلال أيام.. صور

أعلنت محافظة القاهرة أن افتتاح قصر البارون بمصر الجديدة، سيتم خلال أيام، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميمات التى تنفذها وزارة السياحة والأثار بالتنسيق مع محافظة القاهرة.



منتخب السيدات يخسر أمام المغرب 3 / 5 فى التصفيات الأفريقية منتخب السيدات يخسر أمام المغرب 3 / 5 فى التصفيات الأفريقية

انتهت مباراة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بالهزيمة 3 / 5 أمام منتخب المغرب فى مباراة الذهاب بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات، والمقامة باستاد بتروسبورت، بحضور ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.



آلاف المزارعين الألمان يتظاهرون على جراراتهم ضد لوائح بيئية للحكومة آلاف المزارعين الألمان يتظاهرون على جراراتهم ضد لوائح بيئية للحكومة

تظاهر الآلاف من المزراعين فى ألمانيا، اليوم الجمعة، احتجاجًا على لوائح بيئية للحكومة، مستخدمين جرارتهم الزراعية فى إغلاق عدة طرق فى العاصمة برلين وولايات أخرى.



نقابة الأطباء تعلن وفاة ثالث طبيبة من ضحايا حادث المنيا نقابة الأطباء تعلن وفاة ثالث طبيبة من ضحايا حادث المنيا

أعلنت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء وفاة الطبيبة نورا كمال، إحدى الطبيبات المصابات جراء حادث المنيا، اليوم الجمعة، معربة عن خالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة، ولكل شباب الأطباء، موجهة تعازيها الحارة، داعية أن يخرج باقي المصابين سالمين ويتم شفاؤهم علي خير.



شاهد جبيرة أزارو بعد اعتراضه على قرار فايلر فى الأهلى شاهد جبيرة أزارو بعد اعتراضه على قرار فايلر فى الأهلى

جاء ظهور وليد أزارو، مهاجم الأهلى، بـ"جبيرة فى اليد" أثناء أداء تدريبات بالجرى حول الملعب عقب فقرة الجيم التى خضع لها على هامش مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ليكشف كواليس أزمته الأخيرة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر.



ننشر نص رسالة حفتر للرئيس الروسي بشأن محادثات الأطراف الليبية في موسكو ننشر نص رسالة حفتر للرئيس الروسي بشأن محادثات الأطراف الليبية في موسكو Advertisements

كشفت وكالة سبوتنيك الروسية، عن رسالة تلقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، عبر فيها عن شكره لجهود موسكو لإحلال السلام في ليبيا، وكذلك استعداده زيارة العاصمة من أجل مواصلة الحوار الليبي.



عدد متابعى "أليو بادجى" على إنستجرام يتضاعف بعد توقيعه للأهلى بيوم عدد متابعى "أليو بادجى" على إنستجرام يتضاعف بعد توقيعه للأهلى بيوم

تضاعف عدد متابعى أليو بادجى، مهاجم الأهلى الجديد، والذى انضم رسميا للنادى الأهلى، أمس الخميس، قادما من النادى النمساوى رابيد فينا النمساوى.



صراع السلطة بإيران..روحانى يغادر المسجد قبل إنهاء "خامنئى" الصلاة (فيديو) صراع السلطة بإيران..روحانى يغادر المسجد قبل إنهاء "خامنئى" الصلاة (فيديو)

تظهر الأزمات المتتالية فى إيران انقسامات رجال السلطة بطهران ما بين مؤيد لخيار المفاوضات والتهدئة لتجنب ويلات الحرب، وآخر يسعى للحروب والدمار ومحاولات فرض هيمنة ونفوذ بلاد فارس الإقليمية على المنطقة، وهو خيار المرشد الأعلى آية الله على خامنئى، الذى يتضح دائمًا فى خطاباته وآخرها خطبة الجمعة التى ألقاها اليوم بعد غياب 8 سنوات عن قيامه بإلقاء خطبة الجمعة.



تسريب مكالمة ينتقد فيها رئيس الدولة سبب استقالة رئيس الوزراء الأوكرانى تسريب مكالمة ينتقد فيها رئيس الدولة سبب استقالة رئيس الوزراء الأوكرانى

كشفت وسائل إعلام أوكرانية، أن سبب استقالة رئيس الوزراء أوليكسى جونشاروك، هو تسريب مكالمة صوتية له منذ عدة أيام، انتقد فيها رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكى، وصفه فيها بأنه لا يعلم شيئا عن الاقتصاد، خلال مكالمة هاتفية مع نائبة من رئيس البنك الوطنى إيكاترينا روجكوفا، ووزيرة المالية أوكسانا ماركاروفا.



دار أزياء فرنسية تشترى ثانى أكبر ماسة فى العالم وزنها 1758 قيراطا دار أزياء فرنسية تشترى ثانى أكبر ماسة فى العالم وزنها 1758 قيراطا

اشترت لويس فويتون "Louis Vuitton" - وهى دار أزياء فرنسية - ثانى أكبر ماسة فى العالم، وهى علامة أخرى على طموحات العلامة التجارية الفرنسية فى سوق المجوهرات الفاخرة، والماسة التى اشترتها هى الماس الخام الذى يبلغ قطره 1758 قيراطًا، والذى استخرجته شركة لوكارا دياموند فى بوتسوانا، فى أبريل الماضى، وهو حجر ألماس داكن اللون ويغطى حجمه راحة اليد، وقد أطلقت عليه شركة التعدين اسم"Sewelô" ، بمعنى "اكتشاف نادر" بلغة بوتسوانا الأفريقية الجنوبية.

فاتن حمامة تتحدث الفرنسية وتكشف صعوبات واجهتها لدخول التمثيل

تحل اليوم الجمعة ذكرى رحيل سيدة الشاشة العربية الفنانة القديرة فاتن حمامة، والتى تميزت بشخصيتها الرقيقة وملامحها الهادئة المشرقة من خلال ظهورها على الشاشة عبر مشوارها الفنى الطويل، فهى ليست مجرد فنانة بل تمثل أيقونة فنية، وإحدى العلامات البارزة التى أثرت فى حياة جمهورها فى مختلف الدول العربية، والتى نالت عليها العديد من الجوائز الدولية فى مختلف مهرجانات العالم.



أليو بادجى يشارك فى مران الأهلي لأول مرة أليو بادجى يشارك فى مران الأهلي لأول مرة

بدأ السنغالى إليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد رحلته مع الفريق وشارك فى مران اليوم المقام حاليا على ملعب التتش، وإن كان اللاعب قد اكتفى بالتأهيل والجرى حول الملعب، وظهر بادجى فى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، والتقى المهاجم الجديد بأليو ديانج لاعب وسط الأهلى، كما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى جلسة سريعة مع السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد عقب ظهور اللاعب فى النادى للمرة الأولى.



التخطيط: انخفاض التضخم فى ديسمبر الماضى لـ2.4% مقابل 10% فى 2018 التخطيط: انخفاض التضخم فى ديسمبر الماضى لـ2.4% مقابل 10% فى 2018

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الأول للاستدامة، والذى أقيم بمعبد الأقصر تحت عنوان "أثر شراكات قطاع المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تفعيل أهداف التنمية المستدامة".