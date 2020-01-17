شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى 10 شائعات خلال أسبوع.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة تنفى 10 شائعات خلال أسبوع.. لا صحة لإلغاء دعم الخبز نهائياً.. «المركزى» ينفى تداول عملات مزيفة فئة 200 جنيه.. «التعليم العالى» تنفى نقص الأدوية بمعهد الأورام .. و«الزراعة»: لا صحة لتوقف كارت الفلاح.

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ـ الحكومة تنفى 10 شائعات خلال أسبوع.. لا صحة لإلغاء دعم الخبز نهائياً.. «المركزى» ينفى تداول عملات مزيفة فئة 200 جنيه.. «التعليم العالى» تنفى نقص الأدوية بمعهد الأورام.. و«الزراعة»: لا صحة لتوقف كارت الفلاح

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