شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تجرى عملية لطفل داخل مستشفى الشرطة استجابة لالتماس أسرته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة إنسانية، لبت وزارة الداخلية إلتماس أسرة أحد الأطفال، وأجرت عملية جراحية دقيقة له داخل مستشفى الشرطة، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق التواصل الاجتماعى، وسرعة الاستجابة الفورية للحالات الإنسانية.

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستقبال الطفل يسرى عزت – يبلغ من العمر 11 عاماً – بمستشفى الشرطة بالعجوزة، والذى يحتاج لإجراء عملية جراحية دقيقة بالساق .. وذلك استجابةً لالتماس أسرة الطفل بمساعدتها فى تلقيها العلاج وإجراء الجراحة داخل مستشفى الشرطة ، حيث تم إستقباله بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم عرضه على الأطباء المتخصصين، وإجراء الفحوصات اللازمة له ، وقد تم إجراء الجراحة اللازمة للطفل ، وخضع للمتابعة الطبية بالمستشفى إلى أن إستقرت حالته.

ولقي ذلك إستحسان أهلية الطفل الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة لملتمسهم وتوفير الرعاية الطبية لنجلهم .

Advertisements