شكرا لقرائتكم خبر عن مختار جمعة: أموال الأوقاف تحدث تنمية في المجتمع..وفيها مليار ونصف للفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، إن أموال الأوقاف تحدث تنمية في المجتمع، حيث إن هناك ما يتخطى 30 مليونا في أعمار المساجد وفرشها، وكذلك هناك مليار ونصف للفقراء، موضحا أن الأوقاف تقيم 50 وحدة يتم إنشاؤها في حلايب ب 25 مليون جنيه.

وأكد الوزير أن هناك تسهيلات كثيرة ستقدمها هيئة الأوقاف لأصحاب المحلات في الحرفيين، لافتا إلى أنه خلال اجتماع رئيس الوزراء تم التأكيد على الانتهاء من 16 وحدة سكنية وصناعية وتجارية تقوم الأوقاف على الانتهاء منها بينها مدينة الحرفيين بالغردقة.

من جانبه قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه سيتم عمل خط مواصلات سيرفيس لمدينة الحرفيين للتسهيل على المواطنين واصحاب المحالات بالغردقة الوصول اليها.

ويذكر أن وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة اليوم بمسجد الميناء الكبير بالغردقة، عن الادب العامة ورقيها في تقدم الأمم، تحدث عن آداب الاستاذان مع الوالدين والعلماء والحكام، وكذلك تحدث عن اساليب الأستاذان وأنها من مكارم الأخلاق، والإسلام دين الأخلاق.

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وأكد وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة اليوم بمسجد الميناء الكبير، أن الادب مع الحاكم العادل والعلماء، من صميم الدين، مؤكدا علي الاستاذان في أي شيء عند استخدام اشياء الاشخاص الاخرين.

وأكد وزير الأوقاف عقب صلاة الجمعة أن سيتم افتتاح أكثر من مسجد خلال الفترة المقبلة بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، من بينها مسجد الهدار الكبير بوسط المدينة اوحدهم في منطقة الاحياء.

وشهد الوزير عقب انتهاء صلاة الجمعة انتهاء إجراءات إسلام إحدى الاجنبيات المقيمة بمدينة الغردقة والتي كانت بصحبة زوجها حيث لقنها أحد الائمة الشهادتين أمام وزير الأوقاف والحضور.

وتحتفل محافظة البحر الأحمر، يوم الاربعاء المقبل الموافق 22 يناير باحتفالات العيد القومي للمحافظة، وهو اليوم الذي سطر فيه صيادي البحر مع القوات المسلحة معركة باسلة ضد العدوان الإسرائيلي عندما حاولوا السيطرة علي جزيرة شدوان القريبة من شواطئ الغردقة.