ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و37 حالة قيادة تحت تأثير المخدر خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت الجهود حملات عن ضبط 5657 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2073 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 170 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 9 دراجات نارية مخالفة، 30 مخالفة "موقف عشوائي"، 52 مخالفة شروط الترخيص، 37 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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