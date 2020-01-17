ضبط خليجي تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة.

أكدت التحريات والمعلومات، قيام صاحب مكتب للخدمـات البحرية، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، بالضلوع في عمليات هجرة غير شرعية، باستخدام أوراق ومستندات رسمية وعرفية مزورة لاستخراج جوازات سفر بحرية مزورة للسفر إلى دول أوروبا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، والإدارة العامة لتكنولوجيا لمعلومات، أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه وشركته الكائنة بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية عثر على 3 "لاب توب" تحوى العديد من (صور الجوازات والشهادات البحرية –كمبيوتر - 5 طابعة – جهاز إسكانر).

وبالتفتيش عُثر على (جواز سفر منسوب صدوره لإحدى الدول الأجنبية – إذن عمل بالهيئات الأجنبية خارج البلاد - شهادة تدريب بدون بيانات - شهادة طبية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية يشتبه أن تكون مزورة).

مجموعة لقوالب أختام بواخر أجنبية تابعين لإحدى الدول الأجنبية – قالب لخاتم معهد تدريب بحري بإحدى الدول الأجنبية – 5 علامات مائية تستخدم في تزوير الشهادات البحرية – مجموعة أختام خاصة بشركة المتهم المضبوط.

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مجموعة من الشهادات بأسماء مختلفة منسوب صدورها لمعهد تدريب البحري، أكاديمية نقل بحري، مركز دولي لتكنولوجيا الغوص، نماذج طلبات تعيين على مراكب بحرية يشتبه جميعها أن تكون مزورة – بطاقة تعريف عامل مركب منسوب صدورها لإحدى الدول الأجنبية.

طلب استخراج شهادة طبية منسوب صدوره لإحدى الدول الأجنبية – مجموعة من شهادات تفيد العمل بمهنة ضابط أمن بحري منسوب صدورها لإحدى الدول الأجنبية، كمية من إيصالات إرسال أموال منسوبه لإحدى الشركات، عدد 2 شهادة إسعافات أولية وحريق وأمان ضد السرقة منسوب صدورها لمعهد تدريب البحر لإحدى الدول الأجنبية.

باستكمال التحريات أمكن التوصل إلى أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، تبين استخراج جواز سفر بحرى له -بواسطة المتهم المذكور- لإحدى الدول الأجنبية، ومعه شهادات الخبرة لنفس الدولة ومدون به بياناته.

وباستدعائه ومناقشته قرر بصحة المعلومات، وأنه قام بتسديد (مبلغ 10 آلاف جنيهاً) قيمة الجواز، إلا أنه لم يتمكن من استخدامه أو السفر به، متهماً المذكور بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله (قدم المذكور جواز السفر البحري).

بمواجهة المتهم أقر بقيامه باستخراج جوازات سفر بحري مزورة لدول أجنبية وشهادات خبرة في المجال البحري لتسهيل سفر الشباب إلى دول أوروبا بطريقة غير مشروعة على المراكب التجارية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين (5000 إلى 10000) جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.