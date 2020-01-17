زاهي حواس يكشف أسرار أبوالهول لوفد من البنك الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

رافق عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، وفدًا من البنك الدولي خلال زيارتهم لمنطقة آثار الهرم، اليوم الجمعة، بدعوة من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

استمع وفد البنك الدولي، الذي يزور مصر حاليًا، لشرح عن تاريخ منطقة الأهرامات الأثرية وتنثال أبو الهول من الدكتور زاهي حواس، الذي أوضح أن تمثال أبو الهول يرجع للملك "خفرع" مؤسس الهرم الثاني، نافيًا الادعاءات التي تتردد بوجود مدينة مفقودة تحت أبو الهول، مؤكدًا أنها لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أى ممرات.

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وتحدث حواس عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي، وعن خبيئة العساسيف، مشيرًا إلى أوبرا توت عنخ آمون التي سوف تعرض في دار الأوبرا المصرية قبل افتتاح المتحف المصري الكبير كما ستعرض أيضًا في الذكري المؤية لاكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون" في عام ٢٠٢٢.

وأشار حواس، خلال لقائه الوفد، إلى أن أهم كشف في القرن ال ٢١ هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو، وفي ختام الزيارة أهدى "حواس" وفد البنك الدولي مجموعة من كتبه التاريخية المتميزة.

وعقب زيارة وفد البنك الدولي لمنطقة آثار الهرم ، توجه برفقة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لزيارة مشروع المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه فى الربع الاخير من العام الحالي.