مصر | 21 عاما.. سقوط "ديلر الهرم" بـ14 اسطوانة هيروين و17 فرش حشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 21 عاما.. سقوط "ديلر الهرم" بـ14 اسطوانة هيروين و17 فرش حشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، عن تفاصيل سقوط واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة الهرم، قبل ترويجه 14 اسطوانة هيروين، و17 فرش حشيش على عملائه، لبيعهم لمتعاطي المخدرات، فضلا عن أنه متخذا من مسكنه مخزنا لتخزين بضاعته، وتبين أن المتهم يدعي "يوسف. م"، 21 سنة، عاطل، وتمكنت القوات من القبض عليه حال استقلاله سيارة بمنطقة الهرم، كما تبين أنه كان ينوي ترويج المخدرات المضبوطة بحوزته على عملائه.

كان نجح رجال مباحث الجيزة، في إسقاط واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة الهرم، عثر بحوزته على 3 كيلو ونصف هيروين، و17 فرش حشيش، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود معلومات للمقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث قسم الهرم، مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تمكنت مأمورية بإشراف العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، وبرئاسة الرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم من القبض عليه، وعثر بحوزته على 14 اسطوانة لمادة الهيروين وزنت 3 كيلو و500 جرام و17 فرش حشيش وزنت 3 كيلو و400 جرام و2 هاتف محمول، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات للاتجار، والهاتفين المحمول لسهولة الاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.