مصر | التحقيقات تكشف تفاصيل العثور على جثة "مسن كرداسة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيقات تكشف تفاصيل العثور على جثة "مسن كرداسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق حول واقعة العثور على جثة مسن ويدعى "عبدالله"، بقرية بنى مجدول بكرداسة، فيما طلبت التحريات حول الواقعة، للوقوف على ظروفها.

وكشفت التحقيقات، أن المسن يقطن بمفرده داخل شقته، وأن أهالي المنطقة اشتموا رائحة كريهة منبعثة من شقته، فأبلغوا على الفور.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، بقرية تابعة لنطاق دائرة مركز كرداسة، فانتقل رجال مباحث المركز إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لمسن يقيم بمفرده يدعى "عبد الله"، وأفادت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية، وجارٍ استكمال التحريات لكشف ملابسات الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة العامة