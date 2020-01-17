مصر | ضبط أدوات كهربائية مغشوشة بالأزبكية ومنشأة ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط أدوات كهربائية مغشوشة بالأزبكية ومنشأة ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، في ضبط صاحب مخزن بحوزته أدوات كهربائية مغشوشة بمنطقة الأزبكية.

حيث تمكن ضباط مباحث التموين، من ضبط "ا. ب. ح"، 35 عام، مسئول عن مخزن أدوات كهربائية كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية بدون بيانات تفيد بلد المنشأ ومجهولة المصدر مستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة ووضع استيكرات مدون عليها صنع فى ايطاليا غاشا بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المخزن على" 1500 متر خرطوم فلكسيل حراري، 180 قطعة أدوات كهربائية (مفتاح كهربائى، فيشه، 2000 استيكر خاص بالخراطيم، 2 ختم مطبوع عليه شيللر للتوكيلات والتوريدات، 1 دفتر مطبوع عليه شيللر للتوكيلات التجارية، 20000 متر سلك حراري"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي أدله علي مصدرها.

كما تم القبض على صاحب مصنع فى منشأة ناصر، وبحوزته 270 ألف متر أسلاك كهربائية مغشوشة وتحرر محضر بالواقعة.

حيث نجح ضباط مباحث التموين، فى ضبط مالك مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر (بمحافظة القاهرة) لحيازته (270000 متر أسلاك كهربائية "منتج نهائى") مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذلك (5،500 طن "سلك نحاس خام – كسر بلاستيك") مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

