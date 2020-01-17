مصر | مات من 3 أيام.. تقرير الصحة يكشف سبب وفاة مسن بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مات من 3 أيام.. تقرير الصحة يكشف سبب وفاة مسن بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير مفتش الصحة عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة مسن عثر على جثته داخل منزله بمركز كرداسة، وتبين أن وفاته طبيعية.

كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عثرت على جثة رجل عجوز داخل منزله بمنطقة بني مجدول بنطاق مركز كرداسة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغًا للرائد معتصم زرق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بالعثور على جثة مسن داخل شقته، بمنطقة بني مجدول بنطاق المركز.

وتوصلت تحريات المقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال أكتوبر، إلى أنه يدعى "عبدالله.م"، توفي منذ 3 أيام داخل مسكنه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.