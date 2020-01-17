مصر | إنقاذ طفلين من حريق شب في شقة سكنية بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ طفلين من حريق شب في شقة سكنية بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بإحدى العقارات فى المقطم، وإنقاذ طفلين من داخل الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من شرطة النجدة بالقاهرة، تفيد بنشوب حريق داخل شقة بشارع 81 فى منطقة المقطم، وأمر اللواء أسامة فاروق مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ 3 سيارات اطفاء لمكان الحريق وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة.