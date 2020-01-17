مصر | ضبط طن لحوم ودواجن فاسدة بالساحل والمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط طن لحوم ودواجن فاسدة بالساحل والمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث إدارة التموين، بالإشتراك مع مفتشي الطب البيطري من ضبط المدعو"م.ا.ع" 51 عاما، صاحب ثلاجة كائنة بشارع محمد الخلفاوى، دائرة قسم شرطة الساحل ومقيم بذات الدائرة لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "الدواجن المجمدة، الجبنة الرومي "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشرعة.



وعثر بداخل الثلاجة علي 57 كيلو قطع دواجن أوراك، شيش، دبوس، 20كيلو جبنه رومي، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. كما تمكنت مباحث التموين من ضبط المدعو" إسلام.م.ع" 30 عاما، مسئول عن ثلاجة كائنه السوق التجاري، دائرة قسم شرطة المقطم ومقيم كوم حماده بمحافظة البحيرة، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل الثلاجة على 1200 طن من الكبده، لحوم، سجق، مفروم، برجر بدون فواتير، 100 كيلو لانشون، كبده، مفروم، سجق منتهية الصلاحية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

