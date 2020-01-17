مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": سقوط 3 من تجار العملة.. وورشة لـ"العربي للقضاء الإداري"

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة نشوب حريق بمصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.و لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الحماية المدنية تنقذ مسنة عالقة داخل مسكنها بالظاهر

أنقذت وحدات الإنقاذ التابعة لقوات الحماية المدنية، سيدة مسنة عالقة بإحدى العقارات داخل مسكنها، بمنطقة الظاهر. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

النيابة تطالب المعمل الكيميائي بتقرير واف عن كيلو "حشيش"

طالبت النيابة العامة، المعمل الكيميائي بإرسال تقرير واف عن مضبوطات وهي عبارة عن كيلو حشيش و200 جرام ضبطت بحوزة مزارعين في ميدان الرمسيس بقصد الاتجار. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

Advertisements

بحضور وزاري.. "العربي للقضاء الإداري" ينظم ورشة عمل دولية

يعقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري، ورشة عمل دولية حول موضوع «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إصابة 6 إثر انهيار بلكونة عقار في روض الفرج

أصيب 6 أشخاص، إثر انهيار بلكونة بالطابق الثالث، من العقار رقم 9، شارع علي حسانين، من شارع البكري بروض الفرج. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ضبط 3 بحوزتهم 4 ملايين جنيه وعملات أجنبية في القاهرة

نجحت إدارة الأموال العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط 3 أشخاص بحوزتهم ما يقارب 4 ملايين جنيه، عملات أجنبية ومحلية، حصيلة إتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، بالقاهرة.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا