مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو حشيش وهيروين بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو حشيش وهيروين بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على عاطلين بحوزتهما قرابة 2 كيلو حشيش وهيروين قبل بيعها على عملائهم في السلام والمرج.

وتلقت مباحث القاهرة، بلاغًا بتمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات، بضبط "م. ع. ح" 27 عاما، عاطل مقيم في السلام، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم 20870 لسنة 2016م السلام أول أموال عامة، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 14701 لسنة 2014م السلام أول بلطجة، والمقضي فيها بالحبس سنة بجلسة 9112016م، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، بحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.300 جرام، ومبلغ مالي 285 جنيها، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.