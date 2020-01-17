مصر | بعد إحالته لـ"الجنايات".. قصة "سفاح كفر الدوار" الذي قتل 7 من أسرة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إحالته لـ"الجنايات".. قصة "سفاح كفر الدوار" الذي قتل 7 من أسرة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلونت عزبة أبو علي قرية الطرح مركز كفر الدوار بدماء أسرة مكونة من ٧ أفراد، كتب سفاح نهايتهم المأساوية على يديه، متجردًا من كافة المشاعر الإنسانية، متخليًا عن الصداقة التي جمعته برب الأسرة، من أجل السرقة والنهب وحبًا للمال وقد تم القبض عليه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

البداية

وصل إخطار من مركز شرطة كفر الدوار، إلى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بمصرع أسرة كاملة مكونة من 7 أفراد في عزبة أبو علي قرية الطرح مركز كفر الدوار، نتيجة حريق المنزل وبالفحص المبدئي للطب الشرعي تبين وجود جروح قطعية وطعنات برب الأسرة حسني سعد حسن 39 سنة، وطعنات بأطفاله عمار، ومحمد، ومسعد، وعبد الرحمن وسنهم يتراوح ما بين 4 و15 عاما، وزوجته رنا محمد شحتة، ووالدته زينب عبد العال عطية 67 سنة.

اعترافات القاتل

"أنا مش معايا فلوس.. فلوسي كلها ضايعة على شرب المخدرات والخمرة، ومش عارف أعمل إيه ولا ليا أي شغل".. اعترف بذلك الجاني في التحقيقات والتحريات، التي جرت بمعرفة ضباط قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، مضيفًا أن أنه كانت تربطه علاقة صداقة برب الأسرة، ويعلم أنه يُربي عددا من رؤوس الماشية بالحظيرة الملحقة بمسكنه، فقرر قتله وسرقته، "قتلتهم وحرقتهم في 25 دقيقة وهربت".

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وتابع المتهم، خلال التحقيق معه، أنه "اتفق مع سائق، 40 سنة، وطلب منه نقله بسيارة نقل قيادته لتحميل ماشية من قريته إلى أحد أسواق الماشية، وتوجه عقب ذلك لمنزل المجني عليه وأثناء تواجده بالمنزل باغته رب الأسرة، وقام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض سكينا، محدثا إصابته ولدى استغاثة المجني عليه وخروج والدته لاستطلاع الأمر قام بالتعدي عليها بالسكين، محدثاً ما بها من إصابات أودت بحياتها، وقتل الزوجة وأولادها الأربعة بعد ذلك".