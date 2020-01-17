أخبار مصر | شباب الصحفيين: جمال عيد يدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية.. وأيمن موسى كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب الصحفيين: جمال عيد يدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية.. وأيمن موسى كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت جبهة شباب الصحفيين بسرعة محاكمة الناشط الوهمي جمال عيد الشهير بجمال "دوكو" الذي يطلق من وقت لآخر ادعاءات كاذبة وشائعات مغرضة، مستغلا وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ أجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها حيث يسير على نهج جماعة الإخوان الإرهابية ويدافع عنهم بحجج وهمية مكشوفة للجميع.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: يشاء الله سبحانه وتعالى أن يفضح جمال عيد نفسه بنفسه ويعترف أمام الجميع أنه يعمل لصالح من يدفع وأن شعاره الجديد "ادفع واطلب وأنا اسخر قلمي لمصلحتك"، ويكشف أيضا جمال عن نواياه السيئة حينما قال احترسوا مني ومن أمثالي.

وأضاف طوالة إن جمال دوكو "أبو مسيلمة الكذاب" الذي صدعنا كذبا وزورا بشعارات وهمية عن دكاكين الإنسان التي يدير واحدة منهم خرج علينا مؤخرا برواية غريبة حيث ينادي بالإفراج عن الإخواني أيمن موسى والذي يعتبره الكذاب سجين "رأي".

وأشار رئيس الجبهة إلى إن أيمن موسى محبوس على ذمة القضية رقم 10352/2013 جنح الأزبكية قيام مجموعة من جماعة الإخوان الإرهابية بأعمال عنف بميدان رمسيس في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية المسلح والمحكوم علية بالسجن 15سنة