أخبار مصر | تنويه هام بشأن مشروع علاج 'الصحفيين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنويه هام بشأن مشروع علاج 'الصحفيين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، أن آخر موعد للاشتراك بمشروع العلاج، نهاية يناير الجاري، ولن يفتح مرة آخرى إلا نهاية العام لاشتراك ٢٠٢١، لافتًا إلى أن هذا قرارًا اتخذه مجلس النقابة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه لأول مرة، أصبح ممكنًا للزملاء تقسيط قيمة الاشتراك، وذلك تيسير عليهم، وذلك بواقع ١٥٠ جنيه للاشتراك للأسرة، والمبلغ المتبقي بحسب عدد الأسرة يسدد على ٣ أشهر.

ولفت "عبدالمجيد" إلى أن الاشتراك بشكل استثنائي ممكنًا في الحالات التالية فقط:

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١-السماح للمقبولين في لجنة القيد الجديدة بالاشتراك.

٢- إضافة المولود الجديد في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر من الميلاد.

٣- إضافة الزوج أو الزوجة الجدد بشرط أن يكون العضو الأصلي مشترك في المواعيد القانونية.

ويُغلق مشروع علاج الزملاء الصحفيين باب الاشتراك، نهاية يناير الجاري.