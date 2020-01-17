أخبار مصر | المجر تختبر عربات القطار النموذجية قبل وصولها مصر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجر تختبر عربات القطار النموذجية قبل وصولها مصر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تهتم وزارة النقل، بتطوير كافة عناصر منظومة سكك حديد مصر، حيث كشفت خلال فيديو مصور، اختبار أول سير للعربتين النموذجيتين المقرر إرسالهما لمصر كعربات جديدة للركاب، وذلك أثناء اختبارهما على سكك حديد المجر

الجدير بالذكر، أن وزارة النقل، تعمل على تدعيم أسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه النوعية من الصفقات وذلك بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالي، والصفقة ستساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب.

ويتزامن ذلك مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان.