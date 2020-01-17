أخبار مصر | بعد وفاة طبيبة المطرية.. ماس كهربائي في سكن مستشفى الدمرداش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وفاة طبيبة المطرية.. ماس كهربائي في سكن مستشفى الدمرداش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نقابة أطباء القاهرة الفرعية، في بيان لها، إن ماس كهربائي وقع قبل منتصف ليل اليوم الجمعة، فى سكن الطبيبات بمستشفي الدمرداش، وتم نزول الطبيبات من المبني وحضور المطافئ.

وأضاف البيان، أن الطبيبات بخير، وأن النقابة تتابع الموقف حرصا منها على سلامة الزملاء، وتلافيا لحدوث أي كارثة أخري كالتي حدثت من قبل في سكن طبيبات مستشفي المطرية.

يذكر أن الطبيبة سارة أبو بكر مصطفى، التي كانت تعمل نائبة أطفال بمستشفى المطرية، توفت في أكتوبر 2018، صعقا بالكهرباء في حمام سكن الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي، وذلك في أثناء زيارتها لزميلاتها بالمستشفي حيث قررت المبيت بسكن الطبيبات.