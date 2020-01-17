أخبار مصر | إقالة وزيرة الصحة.. "الأطباء" تنعي نورا كمال: شهيدة جديدة في حادث المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة وزيرة الصحة.. "الأطباء" تنعي نورا كمال: شهيدة جديدة في حادث المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت النقابة العامة للأطباء، الطبيبة نورا كمال عبد اللطيف، والتي توفيت منذ قليل متأثرة بإصاباتها جراء الحادث المروع لأطباء المنيا.

وتقدم مجلس النقابة بخالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة نورا كمال، ولكافة الأطباء بالتعازى الحارة داعين الله تعالى أن ينعم بالشفاء علي باقى الطبيبات المصابات.

ولقت الطبيبتان سماح نبيل، ورانيا محمد، إضافة إلى سائق الأتوبيس، وعامل، مصرعهم فور وقوع الحادث.

وتسلمت النيابة التقرير الطبي للحالات المصابة، والتي تنوعت ما بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة لإجهاض إحدى الحالات لجنينها الذي لا يتعدى الشهرين، فضلا عن الإصابات التي لحقت بالمتوفين.

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وأظهر التقرير إصابة كل من: راعوث القس أشعيا، بانفجار في الرحم مما أدى لإجهاض طفلها، وعدة كسور في أماكن مختلفة، وخلل في الحوض، وإيمان عاطف سيف، بكسر بالعمود الفقري، ونواره نبيل حمدان، بكسر في الفخذ والساق، وجهاد محمد يوسف على، 26 عاما، بكدمات بالساق، وفاطمة منصور محمد منصور، 26 عاما، بكدمات بالكتف والذراع الأيسر، وسلمى حسونة حسن محمد 26 سنة بكدمات بالكتف، وزين صالح محب الدين أحمد، بجرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وأمنية رفعت على محمد، 22 عاما، بشرخ في الحوض وجرح قطعي الذكر، وآية رفعت على محمد، 26 عامًا، بشرخ في الفقرة الصدرية العاشرة من العمود الفقري وكدمات بالوجه والأنف ونزيف أمسي وكدمات بالصدر، وإيمان على محمد محمود 26 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم كسور.

واستعجلت النيابة العامة، تقرير الفحص الفني، للسيارات المتضررة جراء حادث ضحايا "أطباء التكليف بالمنيا"، فيما استعلمت النيابة، عن حالة عدد من مصابين حادث أطباء المنيا، المتواجدين بمستشفيات معهد ناصر، وأحمد ماهر، للاستماع لأقوالهم.

وأوضحت التحريات أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل "جامبو"، بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

هذا، وتصدر هاشتاج "إقالة وزيرة الصحة" تريند موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، الأربعاء، حيث طالب العديد من المشاركين بإقالة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بعد حادث طبيبات المنيا الذي أسفر عن وفاة 4 أطباء وإصابة 17 أخرين، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.