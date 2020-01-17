أخبار مصر | نائب محافظ القاهرة يفتتح فرع معرض الكتاب بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب محافظ القاهرة يفتتح فرع معرض الكتاب بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح المهندس ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، نائبا عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فرع الهيئة العامة للكتاب ومنفذ بيع دائم لبيع الكتاب بمساكن عين شمس، بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والذى يعد الفرع الأول للهيئة بحى عين شمس.

ويضم الفرع تشكيلة متنوعة من الكتب تصل لحوالى عشرة آلاف كتاب فى شتى المجالات العلمية والأدبية والدينية والتاريخية، وخاصة كتب الأسرة والطفل بما يتناسب مع الخدمات الثقافية، المقدمة لأبناء وأهالى الحى والمناطق الشعبية المجاورة بأسعار مناسبة تتراوح ما بين ثلاثة وحتى عشرة جنيهات.

وأكد نائب المحافظ على أهمية التوسع فى إقامة منافذ ومعارض الكتاب، ونشر المكتبات العامة بكافة مناطق واحياء القاهرة، وخاصة الشعبية منها ومشروعات الإسكان الجديدة لرفع الوعى المعلوماتى والثقافى للمواطنين وأبناء المحافظة من كافة الفئات العمرية وخاصة النشئ والشباب بأسعار ملائمة، بما يحقق خلق مجتمع واع بقضايا وطنه وقادر على مكافحة الفكر المتطرف والحفاظ على هويتنا الوطنية.

ونوه إلى أن أجهزة المحافظة لا تألوا جهدا من خلال التنسيق الدائم مع وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب، فى دعم جميع الخطوات والمشاريع التى من شأنها تطوير ونهضة القطاع الثقافى ودوره الملموس فى بناء الإنسان وتنمية المجتمع والارتقاء بالذوق العام.

شهد الإحتفال اللواء البير الفونس رئيس حى عين شمس، ود . جيهان حسن مدير عام ثقافة القاهرة وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة، وأعضاء مجلس النواب عن عين شمس.