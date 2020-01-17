أخبار مصر | إقالة وزيرة الصحة.. ننشر بيان الأطباء حول وفاة الحالة الثالثة بحادث المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة وزيرة الصحة.. ننشر بيان الأطباء حول وفاة الحالة الثالثة بحادث المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفيت ظهر اليوم، الطبيبة نورا كمال عبد اللطيف، متأثرة بإصاباتها بنزيف فى المخ نتيجة الحادث المروع لطبيبات المنيا الذي وقع أول أمس، حيث لحقت بزميلتيها الشهيدتين رانيا محرم محمد وسماح نبيل عوض.

وتقدمت نقابة الأطباء خلال بيان صحفي، بخالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة نورا كمال، ولكافة شباب الأطباء بخالص التعازي الحارة وتدعوا الله بالشفاء لباقى المصابات.

وأكد مجلس النقابة - الذى وصله خبر وفاة الطبيبة الثالثة أثناء انعقاده لمناقشة أثار الحادث وكيفية مواجهة المتسببين فيه - أن النقابة لن تترك حق الطبيبات الذي أهدر حياتهم التعنت والقهر والتعسف الإداري.

هذا، وتصدر هاشتاج "إقالة وزيرة الصحة" تريند موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، الأربعاء، حيث طالب العديد من المشاركين بإقالة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بعد حادث طبيبات المنيا الذي أسفر عن وفاة 4 أطباء وإصابة 17 أخرين، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.