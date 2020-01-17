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30 ألف سيدة تشارك في الحفاظ على البيئة بالتخلص من المخلفات الصلبة بالجيزة

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غادة محمد الشريف 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة البيئة والذي يستهدف نشر الوعي البيئي والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والزراعية وإعادة تدويرها ضمن حملة «اتحضر للاخضر»للحفاظ على البيئه حيث أطلق المجلس المرحلة الأولي من حملة طرق الأبواب بمحافظة الجيزة استمرت على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ١٣ إلى ١٥ يناير 2020.

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هذا وقد نجحت الحملة في الوصول إلى 30 ألف سيدة بمركز البدرشين، وقري أبوصير والبدرشين، ودهشور، ومركز أوسيم بقري سقيل وبرطس والكوم الاحمر، وجنوب العياط بقري الرقا وكفر عمار والماتنيا، والهرم بمنشيه البكاري وكعابيش ونزله السمان، والعمرانيه بالكونيسه والعمرانية والطالبية.

وقد شارك في توصيل رسائل الحملة اعضاء فرع المجلس بمحافظة الجيزة و100 من الرائدات والمثقفات ومكتب شكاوي المرأة والذين تلقوا تدريبا مكثفاً على رسائل الحملة ونشرها بين المستهدفات بأسلوب بسيط ومؤثر.

ومن المقرر أن يطلق المجلس الحملة الثانية لطرق الأبواب خلال الاسبوع القادم بمحافظة الجيزة، على أن تستمر فعاليات المرحلة الأولي للحمله حتى نهاية الشهر الجاري للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفات في معظم قري المحافظة.

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