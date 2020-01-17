شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل تجريبي لبوابة «365 صحة» للتواصل مع المرضى السبت (اضغط لزيارتها والحجز) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء التشغيل التجريبي للبوابة الإلكترونية 365 صحة للتواصل مع المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية بجميع محافظات الجمهورية اعتبارا من غد السبت، وذلك بهدف التواصل بشكل مباشر مع المواطنين والمترددين على المستشفيات الجامعية، وذلك بالتعاون مع شركة خبير لصناعة البرمجيات.

وقال عبدالغفار، إن تطبيق ٣٦٥ صحة هو إحدى أوليات المنصات في مصر وعلى مستوى العالم التي تربط المريض بكافة أنواع خدمات الرعاية الصحية (رعايات للكبار والأطفال، حضانات، بنوك دم) حيث يمكن للمريض من خلال الموقع الاستعلام والتواصل من أجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة ومرنة ومتكاملة، حيث تم إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تهدف إلى ربط متلقي الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

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وأضاف عبدالغفار أنه يمكن من خلال التطبيق ربط جميع المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتوجيه المريض لأقرب مقدم خدمة مما يوفر الوقت والمجهود ويسهم في إنقاذ حياة المرضى خاصة في الحالات الطارئة، ويوفر تطبيق ٣٦٥ صحة للمريض في المرحلة الأولى الاستعلام عن الأماكن الشاغرة بالرعايات المركزة المختلفة، والاستعلام عن الأماكن الشاغرة بالحضانات، والاستعلام عن توافر أكياس الدم، كما يقوم التطبيق بإرسال إشعارات ورسائل نصية للمريض بمعلومات التحضير للخدمات المختلفة.

وتتم إجراءت التسجيل والحجز عبر هذا الموقع الإلكتروني

ويمكنك اختيار الخدمة المطلوبة (المستشفيات الجامعية )، وبعد اختيار الخدمة المطلوب حجزها كمثال (البحث عن طوارئ أو رعاية مركزية أو حضانة حديثي الولادة أو خدمات بنوك الدم)، يتم إملاء بيانات الحجز واضغط على زر إرسال طلب الحجز، وبعدها سوف يظهر لك تم تأكيد الحجز بنجاح وسوف يتم التواصل معك في أقرب وقت من خلال رسالة نصية لرقم التليفون الخاص بالشخص طالب الخدمة للمريض، وبعد تأكيد الحجز سوف يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على معلومات الحجز والعنوان والموقع على خريطة جوجل.