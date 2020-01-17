شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. سد النهضة.. حقائق تبدد أكاذيب.. وحصة مصر المائية مضمونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت بعض المواقع المغرضة معلومات خاطئة عن الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة بواشنطن، ويستعرض ”الخليج 365” فى الإنفوجراف التالى مجموعة من النقاط المهمة فى ضوء نتائج الجولة الأخيرة للمفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان، والتى أقيمت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.





- ملء السد سيكون طبقا لهيدرلوجية النهر بمعنى أنه سيتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من سنة لأخرى

- هذا المفهوم لا يعتمد على عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت

- مرحلة الملء الأولى ستتم فى وقت سريع وتشغيل التوربينات لتوليد طاقة مما يحقق الهدف الأساسي للسد دون تأثير على دول المصب

- التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد وتلتزم أثيوبيا بإجراءات لتخفيف الآثار المترتبة على ذلك

سيتم التباحث حول:

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التعاون فى قواعد التشغيل وآليات التطبيق وكميات التصرفات التى سيتم إطلاقها طبقا للحالات المختلفة

آلية فض المنازعات التى قد تنشأ عن إعادة ضبط سياسة التشغيل بسبب التغيرات فى كمية الفيضان

الاجتماع القادم يمثل أهمية كبرى للتوافق حول كافة الأمور المعلقة والوصول لاتفاق شامل.

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