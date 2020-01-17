شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يمني: أتوقع تسوية الأزمة اليمنية العام الجاري والحل السياسي هو الطريق الأمثل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس لجنة السياسة والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى اليمني، علوى الباشا، إنه يتوقع أن يشهد العام الجارى تسوية للأزمة اليمنية، بسبب ما يلوح في الأفق من انكماش للدور الإيرانى، خاصة بعد حالة التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية، على حد وصفه.

وأضاف النائب اليمني، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن هناك تزايد لحالة التذمر من قبل الشعب اليمني تجاه الحوثيين، موضحا أن هناك أهمية لتنفيذ نتائج مباحثات استوكهولم، لاتخاذ خطوات أخرى في حل الأزمة.

وأكد «الباشا»، أن اليمن لا تزال تعاني بسبب جماعة الحوثي، موضحا أن الحل السلمي هو الطريق الأمثل لإنهاء الأزمة وتخفيف المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، من خلال المشاركة في السلطة بين الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا وبين جماعة الحوثي، شرط أن يتم تسليم السلاح إلى الجيش اليمني الوطني وإنهاء كافة مظاهر التسليح غير الشرعي، حتى تنعم اليمن بالاستقرار والأمن. ولفت إلى أن الصراع الدموي يكلف اليمن المزيد من الخسائر البشرية والمادية، مضيفا أن هناك ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين.