شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يدعو للتبرع لاستكمال تطوير «طوارئ القصر العيني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن تطوير مستشفى الطواريء بقصر العيني تكلفت حتى الآن 270 مليونًا، مشيراً إلى إلى أن الجامعة دفعت من حساباتها حتى الآن 90 مليونًا ونحتاج 180 مليونًا للتجهيزات والأجهزة واستكمال التطوير.

ودعا الدكتور الخشت، المجتمع المدني وكافة الأفراد للتبرع من أجل استكمال تطوير وحدة الطواريء وفق أحدث المواصفات العالمية والتي تقدم خدماتها مجانًا لكل المصريين.

وأكد «الخشت»، أن الجامعة وشركاءها من مؤسسات الدولة تسارع الزمن من أجل الانتهاء من خطة تطوير مستشفيات قصر العيني وخاصة التطويرات التي يتم اجراؤها لمستشفى «الطواريء» بهدف إحداث نقلة حضارية من تقديم الخدمة الطبية المتميزة على مدار الساعة وبفكر جديد يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

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وأضاف الدكتور الخشت، إنه تم زيادة المساحة الكلية لمستشفى الطواريء من 700 متر مربع إلى 7000 متر مربع، والعمل على تجهيزها بأحدث الأجهزة والإمكانيات وميكنة حركة المرضى مما سوف يعود بالإيجاب والأثر الكبير على المرضى المترددين على طوارئ قصر العيني.

وأوضح «الخشت»، أن مستشفيات قصر العيني تضم حوالي 5500 سرير وتعالج سنويًا أكثر من 2 مليون مريض من كافة أنحاء الجمهورية، وتقدم خدماتها بالمجان لقطاع عريض من المرضى، ونسبة كبيرة منهم من محدودي الدخل والذين يعتبرون قصر العيني الملاذ الأخير لهم.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التبرع على الحساب الحكومي حساب تبرعات لصالح مستشفيات جامعة القاهرة بكل البنوك المصرية

Account No.: 9-45087815-5

Swift Code: CBEGECXXXX

اعمال تطوير وحدة الطوارئ بقصر العيني

اعمال تطوير وحدة الطوارئ بقصر العيني

اعمال تطوير وحدة الطوارئ بقصر العيني

اعمال تطوير وحدة الطوارئ بقصر العيني