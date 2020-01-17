خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير الجارى.. الغردقة تستضيف صالون مصر الدولى للفنون بمشاركة 120 فنان من 40 دولة‎

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، صالون مصر الدولى للفنون، بمشاركة 120 فنان تشكيلى من 40 دولة حول العالم، خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير الجارى. تقام فعاليات صالون مصر الدولى للفنون، بالممشي السياحى بمنطقة البرومناد أرت، بمشاركة عدد من الفنانين العالميين من 40 دولة.

صالون مصر الدولى للفنون

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، منظم الكرنفال الدولى ومؤسس أستراكا للفنون، إن مدينة الغردقة سوف تشهد أكبر حدث تشكيلى فنى عالمى بمشاركة أمهر وأكبر الفنانين التشكيليين فى العالم، مشيرًا إلى أن صالون مصر الدولى للفنون فرصة جيدة؛ فهو القوى الناعمة لمصر وإيضاح وجه مصر الحضاري وأنها داعمة للسياحة والثقافة.

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أضاف «حميدة» أن ورشة ستقام الرسم بالممشي السياحى بالغردقة، كما سيقوم الفنانين المشاركين بجولة سياحية فى مدينة الغردقة لزيارة معالمها السياحية، كما سيتم تنظيم ورشة للأطفال، بمشاركة الفنانين المشاركين لرسم جدارية ٥ متر.

صالون مصر الدولى للفنون

ومن المقرر أن يُقام حفل ختام صالون مصر الدولى للفنون، يوم 30 يناير الجارى، بمركز الداو للمؤتمرات، بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، ورجال الأعمال والجاليات الأجنبية بالغردقة ليكون أكبر معرض دولي تشكيلي للرسم بمدينة الغردقة.

وسبق أن قامت أستراكا للفنون العام الماضى بتنفيذ "سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت"، بمدينة الغردقة وهو أكبر سيمبوزيوم نحت فى العام، وأقيم تحت رعاية محافظ البحر الأحمر، بمشاركة 37 فنًا من 22 دولة حول العالم، من أمهر فنانى النحت فى العالم وتم توزيع أعمالهم الفنية على شوارع وميادين الغردقة لتجميلها، وشهد حفل ختام السيمبوزيوم، وزيرة الثقافة، وزير الآثار، وزيرة السياحة، محافظ البحر الأحمر، محافظ جنوب سيناء، وعدد كبير من التنفيذيين، كما تم عمل متحفين مفتوحين بالممشى السياحى بالغردقة.

صالون مصر الدولى للفنون

وقال معتز سليمان مدير عام مجموعة شتايجن برجر الداو بالغردقة، إن الداو للتنمية تحرص بالتعاون مع أوستراكا على رعاية تلك الأحداث الثقافية الفنية العالمية على أرض مصر وإستضافة الفنانين من جميع إنحاء العالم لإعطاء صورة جميله عن الغردقة فى الأوساط الثقافية والسياحية العالمية تحت رعاية محافظة البحر الأحمر.

صالون مصر الدولى للفنون