شكرا لقرائتكم خبر عن «شرشر»: القاعدة العسكرية «برنيس» مصدر اعتزاز للمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أسامة شرشر، إن مشاهدة دول العالم، القاعدة العسكرية برنيس، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، باعتبارها أكبر قاعدة جوية برية بحرية في الشرق الأوسط، لحماية الأمن القومي المصري، يعتبر مصدر اعتزاز لكل المصريين.

وأضاف «شرشر»، أن الشعب المصري فخور بالقوات المسلحة، التي تمتلك القدرات القتالية المتنوعة، مشيدا في الوقت نفسه بقيام الرئيس السيسي بإعادة التسليح عقب ثورة 30 يونيو، ما يؤكد رؤيته الثاقبة لاتخاذ خطوات نحو حماية البلاد.

وأوضح أن مشاركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة الإماراتية، في افتتاح «قاعدة برنيس» إلى جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، يدل على مدي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والإمارات، حيث قال بن زايد، أنه يشارك الشعب المصري إنجازاته الوطنية والتنموية والحضارية.