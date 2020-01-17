شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدد من مناطق بأسوان لمدة 10 ساعات ليومين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن قطع المياه عن مناطق ( الجزيرة حتي كلية الهندسة- الحكروب- الناصرية- أرض الجميلي- الحصايا- عزبة الوادي- تقسيمات الصداقة الجديدة- أطلس- البشارية- الشونة- وسط المدينة- شرق البندر حتي النفق- الكورنيش- جبل تقوق- الشيخ هارون- كيما غرب حتي عزبة الحدود- كسر الحجر )، لمدة 10 ساعات إعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 17/1/2020 وحتي الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 18/1/2020 وذلك للقيام بأعمال خاصة بالكهرباء بمحطة مياه جبل تقوق .
وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع. وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.
كانت هذه تفاصيل خبر قطع المياه عن عدد من مناطق بأسوان لمدة 10 ساعات ليومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.