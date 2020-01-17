شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدد من مناطق بأسوان لمدة 10 ساعات ليومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن قطع المياه عن مناطق ( الجزيرة حتي كلية الهندسة- الحكروب- الناصرية- أرض الجميلي- الحصايا- عزبة الوادي- تقسيمات الصداقة الجديدة- أطلس- البشارية- الشونة- وسط المدينة- شرق البندر حتي النفق- الكورنيش- جبل تقوق- الشيخ هارون- كيما غرب حتي عزبة الحدود- كسر الحجر )، لمدة 10 ساعات إعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 17/1/2020 وحتي الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 18/1/2020 وذلك للقيام بأعمال خاصة بالكهرباء بمحطة مياه جبل تقوق .

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع. وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.