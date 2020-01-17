شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مزاد علني على الوحدات الصناعية بمدينة الحرفيين بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، طرح مزاد علني على الوحدات الصناعية بمدينة الحرفيين بالغردقة يوم 12 فبراير المقبل، وذلك بنظامي الايجار والتمليك مع خصم 20% لأول 50 وحدة حرفية سيتم بيعها للمستحقين، مع تسديد القيمة على ٣ سنوات بدون فائدة.

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وكشف وزير الاوقاف أن محافظ البحر الاحمر قرر منح مهلة 6 أشهر لإغلاق الورش الحرفية والصناعية للمستحقين بمدينة الغردقة إذا لم يتم التعاقد، ومهلة عام للمتعاقدين للانتقال لمدينة الحرفيين لتمكينهم من إنهاء أعمال التسطيب والتجهيز وإعفاء 3 أشهر للايجار بالمزاد العلني.

وتعد مدينة الحرفيين صديقة للبيئة بمدينة الغردقة، بواقع ٣٨٤ ورشة ومعرض، تشمل مجمع خدمى وترفيهى للمقيمين وان اقامة مدينة الحرفيين يهدف لاعلان مدينة الغردقة خالية من الورش الصناعية والحرفية الملوثة للبيئة والمقلقة لراحة السكان.

وتابع وزير الأوقاف أن هذه المحلات تعتبر قلب المنطقة لما تمثله من قيمة شرائية سوف تكون متوفرة بالمنطقة، لافتًا إلى أن هذه المحلات ستساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وأرباب الحرف وتساعد هذه المدينة على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وأرباب الحرف بالمدينة والحفاظ على الوجه الحضارى للمدينة السياحية ونقل الورش الصناعية وتعد أول مدينة صناعية للحرفيين، وذلك بالاشتراك مع هيئة الأوقاف بهدف إعلان المدينة خالية من جميع الورش الصناعية والحرفية وتمت عملية حصر لجميع الورش المنتشرة في مختلف شوارع المدينة تمهيدا لنقلها إلى مدينة الحرفيين، واغلاق الورش المقلقة للراحة والملوثة للبيئة داخل مدينة الغردقة حيث تقام مدينة الحرفيين على مساحة 60 فدانا، وتشمل إنشاء 1253 وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو 134 محلا تجاريا، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه.