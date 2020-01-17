شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: وداعًا للزوايا مع تنفيذ «المسجد الجامع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، عن وجود خطة لدى الوزارة بإقامة المسجد الجامع بمختلف المدن والمحافظات، وأن الصلاة فيه من تعظيم شعائر الله.

وأوضح «جمعة» في تصريحات صحفية عقب أداء خطبة وصلاة الجمعة بمسجد الميناء بالغردقة، أنه وداعا للزوايا والمصليات من أجل بناء مساجد تليق بالاسلام .

وأضاف «جمعة» أنه سيتم افتتاح عدد من المساجد بمدينة الغردقة خلال الشهرين المقبلين من خلال الجهود الذاتية ورجال الأعمال في القطاع السياحي. وأشار وزير الأوقاف، أنه اعتمد ٣٣ مليون جنيه لصيانة وترميم 125 مسجدًا على مستوى الجمهورية.