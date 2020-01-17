شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يفتتح مركز تدريب متخصص في شبكات الألياف الضوئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركــز تدريب متخصص في تركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، وذلك بمقر المعهد القومي للاتصالات بالقرية الذكية.

ويضم المركز الجديد 4 معامل متخصصة مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات المتقدمة وفقاً لأعلى المعايير الدولية في كافة مراحل التشغيل والتركيب والصيانة المختلفة لشبكات الألياف الضوئية، وذلك لكي تحاكي بيئة العمل الفعلية وهي: معمل تكنولوجيا (FTTH) والخاص بتوصيل شبكات الألياف الضوئية للمنازل، ومعمل للتدريب على الأعمال الخارجية بالمواقع، ومعمل للتدريب على شبكات الألياف الضوئية في مراكز البيانات، ومعمل الاختبارات.

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أكد «طلعت» أن افتتاح المركز خطوة في تنفيذ استراتيجية متكاملة لبناء مصر الرقمية على أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستلزم توافر شبكة عريضة من الألياف الضوئية، وكذلك توافر كوادر بشرية مدربة وقادرة على بناء هذه الشبكة وإدارتها وصيانتها وتأدية خدمات ما بعد تشغيلها عبر كافة المدن والمحافظات في ظل مشروعات الدولة لبناء منظومات رقمية ومدن جديدة بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي ولكن الأهم هو تأهيل الموارد البشرية القادرة على استخدام هذه التكنولوجيات وإدارتها واستخراج ما بها من فوائد، مؤكدا على أنه تم الاتفاق على إقامة مراكز للتدريب على تقنيات الألياف الضوئية داخل منافذ التدريب التابعة للوزارة في المحافظات المختلفة في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اتاحة الفرصة للشابات والشباب في كافة أنحاء الجمهورية للالتحاق بهذه البرامج التدريبية، معربا عن سعادته بتوفير هذا التدريب المتخصص للشباب من ذوي القدرات الخاصة.

هذا ومن المخطط أن يقوم المركز في المرحلة الأولى بتدريب وتأهيل ما يزيد عن 3000 متخصص في هذا المجال، من حملة المؤهلات المختلفة وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يستمر التدريب لمدة أسبوعين متواصلين يحصل بعدها المتدرب على شهادة معتمدة من المركز تؤهله للحصول على فرصة عمل في هذا المجال في شركات الاتصالات في مصر.