شكرا لقرائتكم خبر عن طقس سيئ وسقوط أمطار بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من قرى ومدن محافظة الشرقية، الجمعة، حالة من الطقس السيئ وتكاثر للسحب المنخفضة، صاحبها سقوط أمطار على معظم الأنحاء، ما أدي لتباطؤ حركة المرور على الطرق الرئيسية والفرعية. ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بالمرور على غرف صرف الأمطار كل في نطاق مركزه، للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها، وكذلك مراجعة أعمده الإنارة للتأكد من سلامتها وتغطية كافة الأسلاك بها منعا لحدوث ماس كهربائي نتيجة سقوط الأمطار، حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة، لحين استقرار الأحوال الجوية.